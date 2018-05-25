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25.05.2018, 14:54

Синоптики рассказали, какой погода будет на выходных

Синоптики рассказали, какой погода будет на выходных - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Выходные будут преимущественно солнечными и теплыми

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Погоду в Украине 26 мая будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей ожидается сухая солнечная погода. Только на Западе вероятный дождь с грозой, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха в субботу снизится до дневных +20+23 градуса, теплее будет в западных областях - +24+27 градусов.


Прогноз погоды на 26 мая

27 мая, на Троицу, погода существенно не изменится: осадки не прогнозируют, температура - +23+26 градусов. 28 мая также доминирование антициклона, повсюду сухо, +22+26 градусов.


Прогноз погоды на 27 мая


Прогноз погоды 28 мая

В Киеве 26 мая похолодает, днем ​​будет +20+22 градуса, вечером - +15+18 градусов. Без осадков, но обещают порывистый северо-восточный ветер. На Троицу в столице - без осадков, +21+23 градуса. Также будет солнечно и сухо в понедельник - +24 градуса.

Карты: Укргидрометцентр

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Теги: погода в Украине, Праздник Троицы, погода, выходные
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