Синоптики рассказали, когда отступит жара: карта

Сегодня, 20 июня, будет жарко по всей территории, однако в 23 июня ожидается похолодание в центре страны. Об этом у себя в Facebook cообщила синоптик Наталья Диденко.
"Атмосфера - неустойчивая, хотя и локально. Периодические дожди и грозы наиболее вероятны вдоль полосы от западных областей через Винницкую, Черкасскую, Полтавскую к Харьковской области. На остальной территории - или совсем сухо, или какие-то угрожающие облака с парочкой капель", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
Она уточнила, что в Киеве до + 30 градусов, без существенных осадков. "Фронт столицу проходит, однако, дожди максимум днем локальные, кратковременные. В Киеве в субботу ощутимо похолодает, будет +19 градусов", - отметила Диденко.
С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.