Синоптики рассказали, когда отступит жара: карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, похолодание ожидается в субботу, 23 июня

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Сегодня, 20 июня, будет жарко по всей территории, однако в 23 июня ожидается похолодание в центре страны. Об этом у себя в Facebook cообщила синоптик Наталья Диденко.

"Атмосфера - неустойчивая, хотя и локально. Периодические дожди и грозы наиболее вероятны вдоль полосы от западных областей через Винницкую, Черкасскую, Полтавскую к Харьковской области. На остальной территории - или совсем сухо, или какие-то угрожающие облака с парочкой капель", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что в Киеве до + 30 градусов, без существенных осадков. "Фронт столицу проходит, однако, дожди максимум днем ​​локальные, кратковременные. В Киеве в субботу ощутимо похолодает, будет +19 градусов", - отметила Диденко.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.