Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.06.2018, 08:37

Синоптики рассказали, когда отступит жара: карта

Синоптики рассказали, когда отступит жара: карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, похолодание ожидается в субботу, 23 июня

Реклама
Реклама

Сегодня, 20 июня, будет жарко по всей территории, однако в 23 июня ожидается похолодание в центре страны.  Об этом у себя в Facebook cообщила синоптик Наталья Диденко.

"Атмосфера - неустойчивая, хотя и локально. Периодические дожди и грозы наиболее вероятны вдоль полосы от западных областей через Винницкую, Черкасскую, Полтавскую к Харьковской области. На остальной территории - или совсем сухо, или какие-то угрожающие облака с парочкой капель", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что в Киеве до  + 30 градусов, без существенных осадков. "Фронт столицу проходит, однако, дожди максимум днем ​​локальные, кратковременные. В Киеве в субботу ощутимо похолодает, будет +19 градусов", - отметила Диденко.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Наталья Диденко, погода, похолодание
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Синоптики предупредили о ливнях, шквалах и смерчах: карты
Общество Синоптики предупредили о ливнях, шквалах и смерчах: карты
Синоптики рассказали, где в Украине пройдут дожди: карты
Общество Синоптики рассказали, где в Украине пройдут дожди: карты
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 