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Боты:
14.08.2018, 09:18

Синоптики рассказали, когда спадет жара: погода, карты

Синоптики рассказали, когда спадет жара: погода, карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 16 августа ожидаются локальные дожди и ослабление жары на севере и западе

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14 августа в Украине - сухая жаркая погода с температурой воздуха +29, +34 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В Киеве Маковей будет сухим солнечным и жарким, до + 30 + 32 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, 15 августа почти везде + 30, + 35 градусов, только на западе дожди, жара упадет жара до + 24, + 29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"16 августа жара сдаст позиции еще и на севере. А вот на юге, востоке и большинстве центральных областей (районы Днепра, Кропивницкого, Черкасская область) жара удержится до конца недели с температурой воздуха + 30, + 35 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве 15 августа - без существенных изменений. 16 августа - локальные дожди и ослабление жары до + 25 + 28 градусов.

"С 17 августа и до Спаса в Киеве будет сухо и тепло, + 26, + 29 градусов", - уточнила Диденко.

9 августа 2018 года в Украину пришел антициклон.

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Теги: погода в Украине, Наталья Диденко, жара
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