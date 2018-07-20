Синоптики рассказали о погоде на выходных: карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, 21-22 июля ожидаются дожди и грозы на севере, западе, востоке и центре страны

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Сегодня, 20 июля, в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха будет +23, + 28 градусов тепла, на юге и востоке до +30 градусов.

"В Киеве насыщенный влагой воздух будет делиться со столицей локальными дождями и грозами. Днем +24, +26 градусов. Градусов станет больше с середины следующей недели", - отметила Диденко.

Завтра, 21 июля, дожди ожидаются во всех областях, кроме юга. Температура воздуха на западе будет +27 градусов, востоке +31 градус, севере +28 градусов, юге +32 градуса. В Киеве воздух прогреется до +28 градусов.

22 июля дожди пройдут на западе, севере, востоке и центре страны. На западе будет +27 градусов, востоке +31 градус, севере и центре +28 градусов, юге +32 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

В июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31, +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40, +41 градус.

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