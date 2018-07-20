Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.07.2018, 08:28

Синоптики рассказали о погоде на выходных: карты

Синоптики рассказали о погоде на выходных: карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 21-22 июля ожидаются дожди и грозы на севере, западе, востоке и центре страны

Реклама
Реклама

Сегодня, 20 июля, в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха будет +23, + 28 градусов тепла, на юге и востоке до +30 градусов.

"В Киеве насыщенный влагой воздух будет делиться со столицей локальными дождями и грозами. Днем +24, +26 градусов. Градусов станет больше с середины следующей недели", - отметила Диденко.

Завтра, 21 июля, дожди ожидаются во всех областях, кроме юга. Температура воздуха на западе будет +27 градусов, востоке +31 градус, севере +28 градусов, юге +32 градуса. В Киеве воздух прогреется до +28 градусов.

22 июля дожди пройдут на западе, севере, востоке и центре страны. На западе будет +27 градусов, востоке +31 градус, севере и центре +28 градусов, юге +32 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

В июле синоптики прогнозируют абсолютный максимум температуры воздуха +31, +39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами будет +40, +41 градус.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда начнется жара: карты погоды

 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: погода в Украине, Наталья Диденко, дождь, грозы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Синоптики предупредили о грозах и шквалах: карты погоды
Общество Синоптики предупредили о грозах и шквалах: карты погоды
Синоптики рассказали, когда начнется жара: карты погоды
Общество Синоптики рассказали, когда начнется жара: карты погоды
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 