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31.05.2018, 12:08

Синоптики рассказали о погоде в первый день лета: карта

Синоптики рассказали о погоде в первый день лета: карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на большинстве территории cтраны будет без осадков

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Лето начинается в Украине сухой солнечной погодой и незначительным похолоданием. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Температура воздуха как раз завтра снизится. К нам поступит свежая воздушная масса", - отметила Диденко.

На востоке завтра + 18 ,+ 22 градусов, в центре, на севере + 20, + 24 градусов, на юге + 23,+ 26 градусов, на западе еще удержится почти жара, + 25, + 28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

По словам синоптика, только на Закарпатье и вокруг Карпат остается вероятность локальных дождей.

Диденко уточнила, что в Приазовье и Крыму ожидается сильный, до штормовых порывов, северо-восточный ветер.

В Киеве пятница будет сухой. "Лето начнется в столице максимальной дневной температурой воздуха + 22, + 24 градусов", - сказала Диденко.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги: ветер, погода, лето
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