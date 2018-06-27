"Скажи мне, чего ты хочешь": ученый изучил сексуальные фантазии

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Фантазии мужчин и женщин о сексе досконально изучены в новом исследовании

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Социальный психолог и научный сотрудник института имени Кинси при Университете Индианы (США) Джастин Лемиллер провел одно из наиболее исчерпывающих исследований на тему сексуальных фантазий. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Результаты представлены в книге "Скажи мне, чего ты хочешь: наука о сексуальном желании и как она может улучшить вашу сексуальную жизнь".

Ученый выделил семь основных тем фантазий.

Три самые распространенные: секс со множеством партнеров; властный или грубый секс; секс, связанный с новизной и разнообразием.

Менее распространены: табуированный и запретный секс (вуайеризм, фетишизм, эксгибиционизм); немоногамный (фантазии о другом партнере); страсть и романтика; "эротическая гибкость" (в частности это касается гомоэротики и отказа от разделения на мужские и женские роли).

В статье отмечается, что мужчины оказались более чувственны - они хотят чувствовать себя желанными, умелыми и неотразимыми, а женщины более склонны к связыванию и садомазохизму (и в подчиненных, и в доминантных ролях).

По словам Лемиллера, сексуальные фантазии носят терапевтический характер. "Они призваны помогать нам справиться с тем, что происходит в нашей жизни", - сказал он.

Он задал 369 вопросов более чем четырем тысячам американцев в возрасте от 18 до 87 лет, с разным финансовым положением, вероисповеданием и сексуальной ориентацией.

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