Сколько человек в Украине живут в современном рабстве: рейтинг

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Украина вошла в топ-50 антирейтинга, на первом месте - КНДР

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В Украине в современном рабстве живут около 286 тысяч людей. Такие данные рейтинга The Global Slavery Index.

В рейтинге Украина занимает 49-е место среди 167 стран.

6,4 человека на тысячу украинцев живут в рабстве.

Среди европейских стран выше показатели только в Беларуси, Македонии, Греции и Албании. На первом месте рейтинга - КНДР, где больше 2,5 млн человек живут в современном рабстве.

Под современным рабством имеется в виду принудительная работа или брак, долговые обязательства, сексуальная эксплуатация. В рейтинге учитывалась также реакция правительства на подобные формы рабства.

В июне этого года в Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов.