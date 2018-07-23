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23.07.2018, 07:59

Сколько человек в Украине живут в современном рабстве: рейтинг

Сколько человек в Украине живут в современном рабстве: рейтинг - Фото
Карта

Украина вошла в топ-50 антирейтинга, на первом месте - КНДР

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В Украине в современном рабстве живут около 286 тысяч людей. Такие данные рейтинга The Global Slavery Index.

В рейтинге Украина занимает 49-е место среди 167 стран. 

6,4 человека на тысячу украинцев живут в рабстве. 

Среди европейских стран выше показатели только в Беларуси, Македонии, Греции и Албании. На первом месте рейтинга - КНДР, где больше 2,5 млн человек живут в современном рабстве. 

Под современным рабством имеется в виду принудительная работа или брак, долговые обязательства, сексуальная эксплуатация. В рейтинге учитывалась также реакция правительства на подобные формы рабства. 

В июне этого года в Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. 

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Теги: рейтинг, права человека, рабство
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