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16.08.2018, 11:10

Сколько коррупционеров посадили в тюрьмы прошлом году: цифра

Сколько коррупционеров посадили в тюрьмы прошлом году: цифра - Фото
Павел Петренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Меньше половины вынесенных в 2017 году приговоров уже вступили в силу

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В 2017 году суды вынесли около 1700 приговоров по коррупционным делам. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter

Из этого количества приговоров 800 человек уже сидят в тюрьмах и отбывают наказание. 

Как заявлял раньше генеральный прокурор Юрий Луценко, в прошлом году создание новых антикоррупционных механизмов позволило прекратить 10 тысяч взяток. 

В мае стало известно, что в трети среди 127 дел, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в судебные инстанции, рассмотрение по существу до сих пор не началось

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Теги: коррупция, павел петренко, уголовные дела, приговоры, 2017
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