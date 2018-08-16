Сколько коррупционеров посадили в тюрьмы прошлом году: цифра

Павел Петренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Меньше половины вынесенных в 2017 году приговоров уже вступили в силу

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В 2017 году суды вынесли около 1700 приговоров по коррупционным делам. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

Из этого количества приговоров 800 человек уже сидят в тюрьмах и отбывают наказание.

Как заявлял раньше генеральный прокурор Юрий Луценко, в прошлом году создание новых антикоррупционных механизмов позволило прекратить 10 тысяч взяток.

В мае стало известно, что в трети среди 127 дел, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в судебные инстанции, рассмотрение по существу до сих пор не началось.