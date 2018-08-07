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07.08.2018, 11:28

"Слон как бабочка": в Запорожье рисуют яркий мурал - фото

"Слон как бабочка": в Запорожье рисуют яркий мурал - фото - Фото
Фото: zp.gov.ua

Эскиз мурала голубого слона создала Анна Саликова

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В Запорожье стартовал социальный проект "City Face", в рамках которого многоэтажки украсят живописными муралами. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Первый рисунок - большого голубого слона раскрашивает киевский художник стрит-арта Владимир Пастушак вместе с молодыми  Владом Коломийчуком и Максимом Туником. Эскиз мурала создала Анна Саликова.

"Задача была нарисовать что-то монументальное, большое, но при этом легкое и красочное. Так возникла идея нарисовать слона, который представляет себя бабочкой. К тому же, слон - это символ богатства, мудрости, долголетия и успеха, поэтому надеюсь, он все это подарит не только жителям этого дома, но и всего города", - сказала Саликова.

Яркий голубой слон будет украшать дом № 18 по улице Глиссерной.

В планах - нарисовать около 10 муралов во всех районах города, а также украсить улицы 3-D рисунками на асфальте.

Цель проекта "City Face" - показать, что Запорожье - это не только индустриальный город, здесь есть много художников и мастеров искусства.

В оккупированном Симферополе под муралом с изображением президента России Владимира Путина появилось изображение политзаключенных в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. 

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Теги: Запорожье, мурал, слон
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