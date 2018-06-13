Случайно найденную в коробке из-под обуви вазу продали за €16 млн

Фото: аукционный дом Sotheby's

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Фарфоровую китайскую вазу 18 века обнаружили на чердаке дома во Франции

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Во Франции на аукционе продали китайскую вазу 18 века, которая десятилетиями лежала в коробке из-под обуви, продали за 16 миллионов евро. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's.

Согласно сообщению, окончательная стоимость вазы в несколько раз превысила начальную, которая составляла 500-700 тысяч евро. Это стало рекордом для французского отделения Sotheby's.

Лот (фото - Sotheby's)

Ваза была семейным наследием, которое недавно случайно обнаружили на чердаке в одном из французских домов.

Эксперт Sotheby's по азиатскому искусству Оливье Валмьер рассказал, что продавец "поездом, а потом на метро пешком добралась до Sotheby's и принесла вазу в коробке из-под обуви, завернутую в газету". Женщина сказала, что ваза не нравилась никому из членов семьи.

"Мы как будто только что открыли Караваджо", - сказали в Sotheby's о фарфоровой вазе эпохи китайского императора Цяньлуна (1736-1795 годы) из династии Цин.

Сказано, что ваза была в идеальном состоянии, и "является единственным известным в мире предметом с такими деталями".

Аукцион длился примерно 20 минут, имя покупателя не разглашается.