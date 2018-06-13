Случайно найденную в коробке из-под обуви вазу продали за €16 млн

Во Франции на аукционе продали китайскую вазу 18 века, которая десятилетиями лежала в коробке из-под обуви, продали за 16 миллионов евро. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's.
Согласно сообщению, окончательная стоимость вазы в несколько раз превысила начальную, которая составляла 500-700 тысяч евро. Это стало рекордом для французского отделения Sotheby's.
Лот (фото - Sotheby's)
Ваза была семейным наследием, которое недавно случайно обнаружили на чердаке в одном из французских домов.
Эксперт Sotheby's по азиатскому искусству Оливье Валмьер рассказал, что продавец "поездом, а потом на метро пешком добралась до Sotheby's и принесла вазу в коробке из-под обуви, завернутую в газету". Женщина сказала, что ваза не нравилась никому из членов семьи.
"Мы как будто только что открыли Караваджо", - сказали в Sotheby's о фарфоровой вазе эпохи китайского императора Цяньлуна (1736-1795 годы) из династии Цин.
Сказано, что ваза была в идеальном состоянии, и "является единственным известным в мире предметом с такими деталями".
Аукцион длился примерно 20 минут, имя покупателя не разглашается.