Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 10:02

Случайно найденную в коробке из-под обуви вазу продали за €16 млн

Случайно найденную в коробке из-под обуви вазу продали за €16 млн - Фото
Фото: аукционный дом Sotheby's

Фарфоровую китайскую вазу 18 века обнаружили на чердаке дома во Франции

Реклама
Реклама

Во Франции на аукционе продали китайскую вазу 18 века, которая десятилетиями лежала в коробке из-под обуви, продали за 16 миллионов евро. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby's.

Согласно сообщению, окончательная стоимость вазы в несколько раз превысила начальную, которая составляла 500-700 тысяч евро. Это стало рекордом для французского отделения Sotheby's. 

Лот (фото - Sotheby's

Ваза была семейным наследием, которое недавно случайно обнаружили на чердаке в одном из французских домов.

Эксперт Sotheby's по азиатскому искусству Оливье Валмьер рассказал, что продавец "поездом, а потом на метро пешком добралась до Sotheby's и принесла вазу в коробке из-под обуви, завернутую в газету". Женщина сказала, что ваза не нравилась никому из членов семьи.

"Мы как будто только что открыли Караваджо", - сказали в Sotheby's о фарфоровой вазе эпохи китайского императора Цяньлуна (1736-1795 годы) из династии Цин.

Сказано, что ваза была в идеальном состоянии, и "является единственным известным в мире предметом с такими деталями".

Аукцион длился примерно 20 минут, имя покупателя не разглашается.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: аукцион, sothebys, китайская ваза
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дрон NASA впервые самостоятельно летал в коммерческом "воздухе"
Мир Дрон NASA впервые самостоятельно летал в коммерческом "воздухе"
Ученые заметили падение уровня интеллекта - коэффициента IQ
Общество Ученые заметили падение уровня интеллекта - коэффициента IQ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 