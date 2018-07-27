Смерчи в Украине: синоптики советуют, как избежать неприятностей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Высокая температура и влажность воздуха способствуют образованию смерчей, чаще всего их можно увидеть вдоль Днепра и над Черным морем

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В этом году на территории Украины замечено неоднократное возникновение смерчей, в связи с чем синоптики напоминают о правилах поведения во время этого явления.

Как сообщается на странице Укргидрометцентра в Facebook, идеальными условиями для возникновения смерча являются высокая температура и влажность воздуха. Смерч – это атмосферный вихрь, который возникает в грозовом облаке и часто простирается до поверхности земли. Он имеет вид столба, который поднимает с земли мелкие предметы. Это достаточно редкое локальное природное явление, которое спрогнозировать почти невозможно.

"Вчера, по словам очевидцев, вблизи Черновцов пронесся смерч. Это уже не первый случай возникновения смерчей в этом году на территории нашей страны", - отмечается в сообщении.

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Советы от Укргидрометцентра, как вести себя во время встречи со смерчем:

Если стихия застала вас на природе, прежде всего необходимо выбрать укрытие: овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. Надо лечь на дно укрытия и плотно прижаться к земле, так как это значительно снизит число возможных травм, наносимых хаотичным движением ураганов и бурь, а также максимально защищает от летающих предметов и вывернутых деревьев.

Если вы находитесь дома, нужно убрать с открытого пространства легкие предметы, поставить в гараж автомобиль, закрыть все окна и двери, перекрыть водо-, газо- и электроснабжение, спрятаться в подвале.

24 июля на румынском курорте возле Черного моря смерч поднял в небо палаточный городок.