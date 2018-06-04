Спецназ на детском празднике показал перерезание горла: видео

Фото: facebook.com/Oleg-Demura

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Военные на показательном выступлении ко Дню защиты детей использовали бутафорскую кровь для создания эффекта перерезанного горла

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1 июня в Энергодаре Запорожской области прошло представление ко Дню защиты детей, в ходе которого бойцы взвода спецназначения в/ч №3042 показали приемы рукопашного и элементы ножевого боя.

На видео, опубликованном в интернете, запечатлен момент, когда спецназовец, одолевший условного противника в ножевом бою, сымитировал перерезание горло побежденного - прямо перед глазами детей на площади у ДК Современник.

Фотограф Олег Демура написал в своем Facebook, что для создания эффекта натуральности был использован томатный сок в качестве бутафорской крови, которая "хлынула" на землю. В данный момент пост со страницы удален.

Момент на видео с 1:08:20