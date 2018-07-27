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27.07.2018, 12:56

Стало известно, где украинцы ищут новые знакомства - опрос

Стало известно, где украинцы ищут новые знакомства - опрос - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Согласно опросу, у 46% украинцев, имеющих опыт интернет-знакомств, виртуальное знакомство переходило в реальную встречу

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Украинцы считают, что в настоящее время лучше всего заводить новые знакомства в кругу общих друзей (59%) и по месту работы / учебы (45%). Об этом свидетельствуют результаты июльского социологического опроса компании Research & Branding Group.

Среди украинских пользователей Интернетом (которые составляют две трети населения) большинство не имеют опыта знакомств через интернет (67%). Тогда как 27% – имеют положительный, а 6% – негативный опыт интернет-знакомств.

У 46% украинцев, имеющих опыт интернет-знакомств, виртуальное знакомство переходило в реальную встречу, а еще у 8% – в серьезные отношения.

По мнению украинцев, заводить виртуальные знакомства лучше всего в социальных сетях (23%) и специализированных сайтах знакомств (10%). А еще треть (37%) считают, что лучше вообще не знакомиться в Интернете.

Больше всего жители Украины предпочитают пополнять круг знакомств из числа друзей своих друзей (59%) и по месту работы / учебы (45%). Далее по популярности с большим отрывом следуют клубы и секции по интересам (14%), улица / транспорт/общественные места (11%), бары / рестораны дискотеки (10%), концерты / театр (8%), спортивные клубы (7%), интернет (6%) и классика жанра – библиотека (4%).

Основными целями знакомства через Интернет, по мнению украинцев, являются развлечения (33%), поиск новых друзей и любопытство (по 29%), а также поиск спутника жизни (18%).

Опрос проводился с 4 по 13 июля 2018 года. Были опрошены 1801 респондент в возрасте от 18 лет и старше по всей территории страны за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, Севастополя. Метод опроса – личное формализованное интервью. Максимальная погрешность выборки не превышает ±2,4%.

Более половины жителей Украины считают себя счастливыми.

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Теги: знакомства, опрос, Research & Branding Group
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