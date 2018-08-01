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01.08.2018, 14:11

Стало известно, сколько абитуриентов поступили на бюджет

Стало известно, сколько абитуриентов поступили на бюджет - Фото
Фото: LIGA.net

До 18 августа состоится перевод на вакантные бюджетные места, отметили в Минобразования

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58 тысяч 875 поступающих абитуриентов на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления, - ред.) получили рекомендации на бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Распределение мест состоялся сегодня, 1 августа 2018 года, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.

"Соответствующая информация - кто получил бюджетные места - уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах поступающих. Поступающим надо будет выполнить требования к зачислению в 18:00 6 августа. Именно зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12:00 часов 7 августа", - отметили в пресс-службе.

До 18 августа состоится перевод на вакантные бюджетные места.

Фамилии поступающих абитуриентов из временно оккупированного Крыма и Донбасса зашифруют в приказах о зачислении в заведения высшего образования.

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Теги: минобразования, бюджет, абитуриенты
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