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07.06.2018, 17:56

Станция "Юнона" раскрыла феномен молний на Юпитере

Станция "Юнона" раскрыла феномен молний на Юпитере - Фото
Фото: NASA

Впервые молнии, природа которых была неизвестна, заметили в 1979 году

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Ученые смогли объяснить феномен молний на Юпитере, которые впервые были замечены 39 лет назад. Об этом сообщает NASA.

Эти молнии имеют иную природу, чем земные, и порождают радиоволны. 

Раскрыть феномен удалось с помощью станции "Юнона", которая находится на орбите Юпитера.

Было замечено, что молнии возникают зачастую на полюсах и они регистрируются только в килогерцевом диапазоне радиоволн. Грозы возникают там, где концентрируется больше всего тепла. Именно на полюсах теплые газы свободно поднимаются и возникают грозы с молнией.

Смотрите также фото: Юнона сфотографировала Юпитер с уникального ракурса

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Теги: космос, юпитер, молнии
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