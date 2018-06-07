Станция "Юнона" раскрыла феномен молний на Юпитере

Фото: NASA

commenthover

Впервые молнии, природа которых была неизвестна, заметили в 1979 году

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Ученые смогли объяснить феномен молний на Юпитере, которые впервые были замечены 39 лет назад. Об этом сообщает NASA.

Эти молнии имеют иную природу, чем земные, и порождают радиоволны.

Раскрыть феномен удалось с помощью станции "Юнона", которая находится на орбите Юпитера.

Было замечено, что молнии возникают зачастую на полюсах и они регистрируются только в килогерцевом диапазоне радиоволн. Грозы возникают там, где концентрируется больше всего тепла. Именно на полюсах теплые газы свободно поднимаются и возникают грозы с молнией.

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