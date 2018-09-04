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04.09.2018, 16:07

Суд дал доступ к телефонным разговорам журналистки Седлецкой

Суд дал доступ к телефонным разговорам журналистки Седлецкой - Фото
Наталья Седлецкая (фото - Школа журналистки УКУ)

Радио Свобода готовит жалобы на решение суда, которым прокуроры получили доступ к звонкам и смс-сообщениям журналистки программы "Схемы"

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27 августа Печерский районный суд дал Генеральной прокуратуре разрешение на доступ к информации с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой. Об этом сообщает Радио Свобода

ГПУ разрешили доступ к звонкам и смс-сообщениям журналистки за период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года. Также прокуроры могут получить информацию о местоположении ее телефона на протяжении этих  17 месяцев. 

Седлецкая и ряд других журналистов проходит как свидетель по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником

Адвокаты Радио Свобода считают, что суд дал следствию доступ к намного большему количеству информации, чем это нужно в конкретном расследовании. Они готовят жалобу к руководству прокуратуры о превышении мер допустимого вмешательства в права человека на приватность и защиту источников информации, а также намерены жаловаться в Высший совет правосудия. 

В декабре 2017 года Седлецкую вызывали в ГПУ на допрос. Она сослалась на законодательную норму, которой запрещено допрашивать журналистов как свидетелей про данные, которые содержат конфиденциальную информацию.

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Теги: суд, телефон, прокуратура, Наталья Седлецкая, журналистка
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