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05.06.2018, 15:11

Суд ЕС разрешил гомосексуальным парам жить во всех странах блока

Суд ЕС разрешил гомосексуальным парам жить во всех странах блока - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Однополые браки или гражданские партнерства признанны или защищены законом в 22 из 28 стран-членов ЕС

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Суд Европейского союза разрешил гомосексуальным парам жить в любой стране блока, вне зависимости от того, признает ли государство однополые браки. Об этом свидетельствует решение суда 5 июня.

В вердикте суда сказано, что страны-члены ЕС могут не признавать на законодательном уровне однополые браки, однако они не могут ограничивать свободу проживания граждан ЕС, "отказываясь предоставлять производное право на проживание гомосексуальному партнеру, который является гражданином страны за пределами ЕС".

Суд рассматривал дело однополой пары румына Адриана Комана и американца Клея Гамильтона, которые вступили в брак в Брюсселе в 2010 году. Законы ЕС позволяют проживание на территории стран блока негражданам Евросоюза вместе со своими партнерами, которые являются гражданами ЕС, однако Румыния отказала Гамильтону в виде на жительство, в связи с тем, что не может признать его законным мужем гражданина ЕС. 

Однополые браки или гражданские партнерства признанны или защищены законом в 22 из 28 стран-членов ЕС.

Румыния, Польша, Словакия, Болгария, Литва и Эстония не предлагают юридической защиты однополым парам.

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Теги: евросоюз, суд ес, суд европейского союза, гомосексуальные пары
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