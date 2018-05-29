Супрун объяснила, как не заболеть от кондиционера

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует использовать кондиционер правильно, чтобы избежать негативных последствий для здоровья в период жаркой погоды. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
По ее словам, кондиционер не является чем-то опасным, но очень важно пользоваться им правильно.
Она напомнила, что кондиционер, как и автомобиль, нуждается в регулярном уходе.
"Существуют исследования, которые указывают, что грязные фильтры в кондиционерах могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций", - отметила Супрун.
Она добавила, что необходимо следить за чистотой фильтров, избегать резкого перепада температур.
"Главное правило использования кондиционера - не переусердствовать. Когда вы заходите в комнату, у вас не должно быть ощущения, что вы попали на Северный полюс зимой", - уточнила Супрун.
И.о. министра здравоохранения не советует, придя с улицы, ставить сразу очень низкую температуру. "Переохлаждение может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме", - уточнила она.
Супрун добавила, что следует избегать сиденья под сильной струей воздуха.
"Положительные эффекты от использования кондиционера очевидны, начиная от личного комфорта и заканчивая снижением рисков получения теплового удара", - сказала Супрун.
29 мая Супрун предупредила, что фитотерапия может быть опасной для организма и привести к отравлению.