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29.05.2018, 13:08

Супрун объяснила, как не заболеть от кондиционера

Супрун объяснила, как не заболеть от кондиционера - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Главное правило использования кондиционера - не переусердствовать, отметила и.о. министра здравоохранения

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует использовать кондиционер правильно, чтобы избежать негативных последствий для здоровья в период жаркой погоды. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, кондиционер не является чем-то опасным, но очень важно пользоваться им правильно.

Она напомнила, что кондиционер, как и автомобиль, нуждается в регулярном уходе.

"Существуют исследования, которые указывают, что грязные фильтры в кондиционерах могут загрязнять воздух бактериями, как следствие - способствуют развитию респираторных инфекций", - отметила Супрун.

Она добавила, что необходимо следить за чистотой фильтров, избегать резкого перепада температур.

"Главное правило использования кондиционера - не переусердствовать. Когда вы заходите в комнату, у вас не должно быть ощущения, что вы попали на Северный полюс зимой", - уточнила Супрун.

И.о. министра здравоохранения  не советует, придя с улицы, ставить сразу очень низкую температуру. "Переохлаждение может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме", - уточнила она.

Супрун добавила, что следует избегать сиденья под сильной струей воздуха.

"Положительные эффекты от использования кондиционера очевидны, начиная от личного комфорта и заканчивая снижением рисков получения теплового удара", - сказала Супрун.

 29 мая Супрун предупредила, что фитотерапия может быть опасной для организма и привести к отравлению.

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Теги: Супрун Ульяна, жара, кондиционер
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