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21.06.2018, 08:42

Супрун объяснила, как защитить детей в жару

Супрун объяснила, как защитить детей в жару - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Минздраве отметили, что родителям нужно быть внимательными в жару и постоянно следить за ребенком

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Маленькие дети в жару быстрее перегреваются и обезвоживаются, поэтому родители должны следить за терморегуляцией ребенка, а также выбирать для них одежду из натуральных и легких тканей.  Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила у себя в Facebook.

"Дети плохо различают сигналы тела о жажде, и более рискуют подвергнуться обезвоживанию. Поэтому им следует напоминать о питье. Тело детей содержит больше воды, чем у взрослых, и поэтому им критичнее потеря воды. Кроме того, дети активно двигаются, больше теряют влагу через кожу", - отметила Супрун.

По ее словам, детям необходимо употреблять воду в течение всего дня, и особенно во время активных игр или занятий спортом. "Важно, чтобы в течение дня ребенок всегда имел доступ к питьевой воде", - уточнила Супрун.

Она обратила внимание на то, что  часто встречаются родители, которые даже в жару одевают малышей в шапки, кофты и носки, чтобы "не продуло".

"Правило, что ребенку нужно надевать на один слой одежды больше, чем себе, не работает, когда на улице жара. Если вам самим жарко в футболке - не одевайте ребенка дополнительную одежду. Также не стоит одевать носки, лучше - открытую обувь, которая будет поддерживать нормальную терморегуляцию. Кожа стоп должна дышать", - объяснила и. о. министра здравоохранения.

Она советует выбирать одежду из натуральных тканей и не забывать о кепке или панамке.

"Наибольший уровень защиты обеспечивают головные уборы, защищающие от солнечных лучей не только верхнюю часть головы ребенка, но и уши и шею - шляпы или панамки. Если вы выбрали кепку, следите за тем, чтобы у ребенка были защищены плечи и уши. Старайтесь проводить больше времени в тени, Особенно в промежуток между 10:00 и 16:00", - уточнила Супрун.

16 июня 2018 года Супрун рекомендовала во время жары украинцам отказаться от сладких и холодных напитков, они способствуют развитию кариеса и "кормят" пустыми калориями".

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Теги: ульяна супрун, жара, советы, маленькие дети
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