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09.07.2018, 18:03

Супрун раскритиковала ношение посетителями бахил в больницах

Супрун раскритиковала ношение посетителями бахил в больницах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о. министра здравоохранения считает неоправданным массовое использование бахил, отмечая их уместность лишь в операционных и подобных помещениях

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала необходимость надевать бахилы при посещении медучреждений. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В клиниках развитых стран вы вряд увидите людей, которые пришли навестить родственника или ожидают врача в бахилах. Более того, ни в одном нормативном документе в Украине нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц", - пишет Супрун.

Она отметила, что использование бахил может обеспечить минимальный физический барьер от микроорганизмов, поэтому они уместны только в операционных и помещениях, где проводятся инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции.

По ее словам, есть исследования, которые не подтверждают эффективности такого метода защиты. Ученые полгода измеряли разницу между тем, как распространяется инфекция, как долго находятся пациенты и как часто умирают в отделении интенсивной терапии, когда персонал и посетители надевают бахилы и когда не надевают. Статистически значимой разницы обнаружено не было.

Супрун подчеркнула, что инициатива надевать бахилы обычно идет от медучреждения, и ее цель – облегчить работу уборщицам, а иногда и нажиться за счет кошелька пациента.

"Неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас - экономически необоснованно и не несет ощутимой пользы ни медучреждению, ни посетителям", - подытожила и.о. главы Минздрава.

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Теги: ульяна супрун, бахилы, миф
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