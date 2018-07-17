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17.07.2018, 20:04

Супрун рассказала, как уберечься от бешенства

Супрун рассказала, как уберечься от бешенства - Фото

Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь до развития заболевания дает 100% шанс спастись

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как предотвратить заражение бешенством в результате собачьего укуса. Свои рекомендации Супрун опубликовала в Facebook.

Она подчеркнула, что после укуса не стоит ждать симптомов заболевания. Даже если укус был не до крови, слюна зараженного животного могла попасть на царапины, а это - прямая угроза заразиться, отметила министр.

Поэтому после укуса собаки надо:

1. немедленно и тщательно промыть пораженное место большим количеством воды с мылом;

2. дезинфицировать рану антисептическим средством на основе спирта или йода;

3. обратиться в ближайшее медучреждение;

4. если нет уверенности в том, что животное было здоровым, вам обязательно нужно сделать прививку вакциной, которые есть во всех областях Украины;

5. если есть возможность, обратитесь в ветеринарную службу с животным, в отношении которого у вас есть подозрение на болезнь, и проведите исследование этого животного.

Профилактическое лечение, по словам Супрун, можно прервать, если будет подтверждено, что укусившее животное не заражено бешенством. Если собаку невозможно найти и исследовать, то необходимо провести полный профилактический курс профилактических прививок, сообщила глава Минздрава.

Кроме того, она отметила, что предупредить заболевание бешенством можно с помощью профилактической прививки.

"Бешенство всегда смертельно. Однако правильная и своевременная помощь до развития заболевания дает 100% шанс спастись", - подчеркнула Супрун.

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Теги: собака, ульяна супрун, вакцина, бешенство, заболевание
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