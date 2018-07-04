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04.07.2018, 07:15

Сын легендарной Тины Тернер покончил с собой - СМИ

Сын легендарной Тины Тернер покончил с собой - СМИ - Фото
Крэйг Тернер (фото - dailymail.co.uk)

По информации СМИ, Крэйг Тернер застрелился

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Крэйг Реймонд Тернер, старший сын певицы Тины Тернер, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на коронерскую службу.

Согласно сообщению, он совершил самоубийство, его тело обнаружили после полудня во вторник, 3 июля, в его доме в Студио-Сити, штат Калифорния. Также сказано, что Тернер застрелился.

Отмечается, что полиция подтвердила его смерть.

По информации Variety, до самоубийства 59-летний сын Тины Тернер работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо. Отмечается, что он состоял в национальной ассоциации риелторов и калифорнийской ассоциации риелторов.

Его биологическим отцом является музыкант Рэймонд Хилл. Вскоре после рождения сына Тернер рассталась с Хиллом. Через несколько лет она вышла замуж за Айка Тернера, который усыновил Крэйга. В этом браке у Тернеров появился еще один сын Рональд.

Фото: dailymail.co.uk

Отмечается, что певица еще не комментировала смерть сына.

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Теги: самоубийство, крэйг тернер, тина тернер
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