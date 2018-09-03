Только 7% украинцев пользуются услугами авиакомпаний - Омелян

Владимир Омелян (фото - president.gov.ua)

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По мнению министра инфраструктуры, для этого необходимо строить аэропорты и снижать цены на авиаперевозки

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Лишь 5-7% украинцев пользуются услугами авиационных компаний. Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал в эфире телеканала Прямой, сообщает Укринформ.

"Только 5-7% украинцев пользуются услугами авиакомпаний. Я хочу, чтобы эта цифра была 50% минимум, чтобы минимум 20-25 миллионов украинцев летали и пользовались такими видами услуг. Это очень просто сделать", - сказал Омелян.

По его мнению, для этого необходимо строить аэропорты и снижать цены на авиаперевозки.

Сегодня ирландский лоукостер Ryanair выполнил первый регулярный рейс в Украину.