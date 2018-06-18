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18.06.2018, 21:21

Трамп поручил создать космические силы и убрать мусор с орбиты

Трамп поручил создать космические силы и убрать мусор с орбиты - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)2

Космические силы скорее всего возглавит Джозеф Данфорд

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Президент США Дональд Трамп подписал ряд приказов по космической политике Белого дома. В частности, он распорядился создать отдельное военное подразделение - Космические силы, а также приступить к решению проблемы скопившихся на орбите отходов исследовательской деятельности человека, которые летают вокруг Земли, как спутники. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп поручил Пентагону немедленно начать процесс создания космических сил, как отдельной - шестой ветви вооруженных сил США. Их должен возглавить председатель объединенного начальства штаба Джозеф Данфорд.

Трамп назвал космос проблемой национальной безопасности, и отметил, что не хочет, чтобы Китай, Россия и другие страны, опередили США в этой сфере. Он пообещал вернуть Соединенные Штаты на Луну и достичь Марса.

Трамп также подписал директиву об уменьшении мусора на околоземной орбите и создании безопасной среды в космосе.

Президент США также отметил, что такие действия необходимы, поскольку количество спутников постоянно увеличивается - необходимы новые принципы их проектирования и эксплуатации, чтобы избежать "космическо-транспортных происшествий".

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Теги: дональд трамп, космос
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