Трюдо назвал дату легализации марихуаны в Канаде

Джастин Трюдо

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Сенат принял законопроект о легализации марихуаны

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что использование марихуаны будет легализовано по всей стране начиная с 17 октября. Об этом сообщает Радио Свобода.

Комментарий Трюдо прозвучал на национальном телевидении 20 июня после того, как Сенат принял законопроект о легализации марихуаны. Его поддержали 52 члена парламента, 29 были против.

Федеральное правительство заявило, что после прохождения Сената и королевской санкции властям провинций и территорий потребуется от 8 до 12 недель для подготовки к розничным продажам марихуаны.

Канада станет страной, которая узаконила использование марихуаны на всей своей территории.

В США 9 штатов и округ Колумбия легализовали марихуану.

Допустимый возраст в Канаде для использования марихуаны будет 18 или 19 лет в зависимости от провинции.