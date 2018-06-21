"Тупая идея": астронавт NASA - о желании Трампа создать космосилы

Марк Келли (фото - пресс-служба NASA)

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"А дальше что? Выделим подлодки в седьмой род войск и назовем его "подводными силами"?" - риторически спрашивает Марк Келли

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Участник четырех космических полетов, астронавт NASA Марк Келли считает идею американского президента Дональда Трампа сформировать Космические силы США не очень разумной. По его словам, ВВС страны давно занимаются тем, что хозяин Белого дома хочет от нового рода войск, пишет сайт ScienceAlert.

18 июня Трамп поручил Пентагону создать шестой род войск (после морпехов, сухопутных, морских и воздушных сил, а также береговой охраны) - Космические силы США.

"Тупая идея. Военно-воздушные силы уже и так это делают, это их работа. Что дальше? Перенесем подлодки в седьмой род войск и назовем это "подводными силами"?" - заявил Келли.

Говоря об уже существующей в США службе, которая занимается вопросами военного космоса, астронавт имел ввиду Космическое командование ВВС со штаб-квартирой в штате Колорадо, которое ведает военными спутниками (а также мониторингом мусора на орбите), кибербезопасностью и частично запусками ракет.

Идею создания военно-космических сил не приветствуют и в Пентагоне, в том числе министр обороны Джеймс Мэттис.

"К счастью, президент не может сделать это без одобрения Конгресса, потому что сейчас совсем не время разрывать на две части наши ВВС. Слишком много важных миссий на кону", - пишет у себя в блоге экс-астронавт Билл Нельсон, ныне сенатор-демократ от Флориды.

Основными странами, которые вызывают озабоченность администрации США в части космоса, являются Россия и Китай.

Последний полет космического челнока США, фото с орбиты; командует "Индевором" Марк Келли:

Фото: NASA

27 января 2018 года сообщалось, что Трамп хочет увеличить оборонный бюджет США в 2019 году до $716 млрд.