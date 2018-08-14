Ученые обнаружили опасность электронных сигарет

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Специалисты предостерегают от распространенного мнения, что "электронные сигареты являются безопасными"

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Исследователи Бирмингемского университета заявили об опасности электронных сигарет. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Они обнаружили, что дым электронной сигареты отключал важные иммунные клетки в легких и резко усиливал риск воспаления.

Предыдущие исследования были сосредоточены на химическом составе воды в электронной сигарете до того, как эта жидкость начинала испаряться.

В этом исследовании исследователи разработали механическую процедуру для имитации вейпинга в лаборатории с использованием образцов легочной ткани, взятой у восьми некурящих.

"Они обнаружили, что пары вызывают воспаление и нарушают деятельность альвеолярных макрофагов - клеток, которые удаляют потенциально вредные частицы пыли, бактерии и аллергены", - говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что некоторые симптомы были похожи на те, которые наблюдают у постоянных курильщиков и людей с хроническими болезнями легких.

Организация общественное здоровье Англии отмечает, что электронные сигареты гораздо менее вредны, чем курение, и люди могут могут их использовать как помощь в отказе от сигарет.

В феврале организация опубликовала независимый обзор последних исследований относительно электронных сигарет.

Профессор Дэвид Тикетт заявил, несмотря на то, что электронные сигареты безопаснее, чем традиционные, они все равно могут быть вредными в долгосрочной перспективе.

На борту самолета авиакомпании Air China второй пилот курил электронную сигарету, в результате чего самолет пошел на аварийное снижение.