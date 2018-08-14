Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.08.2018, 13:37

Ученые обнаружили опасность электронных сигарет

Ученые обнаружили опасность электронных сигарет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Специалисты предостерегают от распространенного мнения, что "электронные сигареты являются безопасными"

Реклама
Реклама

Исследователи Бирмингемского университета заявили об опасности электронных сигарет. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Они обнаружили, что дым электронной сигареты отключал важные иммунные клетки в легких и резко усиливал риск воспаления.

Предыдущие исследования были сосредоточены на химическом составе воды в электронной сигарете до того, как эта жидкость начинала испаряться.

В этом исследовании исследователи разработали механическую процедуру для имитации вейпинга в лаборатории с использованием образцов легочной ткани, взятой у восьми некурящих.

"Они обнаружили, что пары вызывают воспаление и нарушают деятельность альвеолярных макрофагов - клеток, которые удаляют потенциально вредные частицы пыли, бактерии и аллергены", - говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что некоторые симптомы были похожи на те, которые наблюдают у постоянных курильщиков и людей с хроническими болезнями легких.

Организация общественное здоровье Англии отмечает, что электронные сигареты гораздо менее вредны, чем курение, и люди могут могут их использовать как помощь в отказе от сигарет.

В феврале организация опубликовала независимый обзор последних исследований относительно электронных сигарет.

Профессор Дэвид Тикетт заявил, несмотря на то, что электронные сигареты безопаснее, чем традиционные, они все равно могут быть вредными в долгосрочной перспективе.

На борту самолета авиакомпании Air China второй пилот курил электронную сигарету, в результате чего самолет пошел на аварийное снижение.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: электронная сигарета, ученые, вред
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
От сидячей работы умирают: как компенсировать малоподвижность
Здоровье От сидячей работы умирают: как компенсировать малоподвижность
Замедлив темп жизни, можно добиться ее продления - ученые
Здоровье Замедлив темп жизни, можно добиться ее продления - ученые
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 