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25.06.2018, 11:35

Ученые объяснили взаимосвязь симптомов депресии с соцсетями

Ученые объяснили взаимосвязь симптомов депресии с соцсетями - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам профессора оксфордского Института Интернета, влияние соцсетей на склонность к депрессии сравнимо с тем, как на это влияет поедание картофеля

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Исследование оксфордского Института Интернета опровергает миф о том, что соцсети, переполненные идеальными картинками чужой жизни, вгоняют людей в депрессию. Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование соцсетей объясняет лишь 0,36% симптомов депрессии. Это означает, что остальные 99,64% случаев депрессии никак не связаны с соцсетями, передает sostav.ua.

По словам профессора оксфордского Института Интернета Эндрю Пшибыльски, «влияние соцсетей на склонность к депрессии сравнимо с тем, как на это влияет поедание картофеля». Он отметил, что в три раза более опасно пропускать завтрак или недосыпать.

По мнению профессора, влияние социальных сетей на психологическое здоровье зачастую переоценивают из-за технологической новизны этого явления.

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Тем не менее, важно правильно использовать соцсети. Например, Facebook признает, что пассивное прокручивание ленты, в которой друзья веселятся и радуются жизни, может негативно сказаться на самочувствии пользователя. Польза от соцсети приходит только при взаимодействии с другими людьми, если вы оставляете комментарий, ставите лайк или делаете ответный пост.

Ранее ученые выяснили, как продолжительная депрессия изменяет мозг.

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Теги: соцсети, депрессия, ученые, исследование
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