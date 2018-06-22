Ученые подтвердили теорию относительности за пределами Галактики

Скриншот из видеозаписи

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Альберт Эйнштейн был прав, утверждают астрономы, наблюдавшие гравитационное линзирование около галактики в 400 млн световых лет от нас

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Международная группа астрономов при помощи орбитального телескопа "Хаббл" и наземного Очень Большого Телескопа с наивысшей по состоянию на 2018 год точностью проверила действенность общей теории относительности Альберта Эйнштейна за пределами нашей галактики.

Ученые показали, как расположенная "неподалеку" от нас (400 млн световых лет) галактика ESO 325-G004 выступает в роли сильнейшей гравитационной линзы, искажающей свет от находящейся прямо - и далеко - за ней другой галактики таким образом, что последняя видна в виде объекта с ярким центром и кольцами вокруг.

Это явление называется кольцами Эйнштейна.

Сравнив массу ESO 325-G004 с уровнем искажения пространства вокруг нее, астрономы обнаружили, что гравитация на таких астрономических дистанциях ведет себя так, как и предполагает теория Эйнштейна. А это, в свою очередь, отметает некоторые альтернативные теории о свойствах гравитации.

Этот снимок в максимальном разрешении и разных форматах доступен здесь.

Знаменитый ученый в свое время рассчитал, что объекты деформируют ткань пространства-времени, и свет, проходя мимо них, искажается; этот феномен называется гравитационным линзированием. Астрономам известно о сотнях таких линз, но большинство из них настолько удалены от нас, что невозможно точно измерить их массы.

Одна из самых известных линз - галактический кластер "Смалик" или "Чеширский кот":

Как сверхмассивные объекты искажают пространство-время: