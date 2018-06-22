Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 12:48

Ученые подтвердили теорию относительности за пределами Галактики

Ученые подтвердили теорию относительности за пределами Галактики - Фото
Скриншот из видеозаписи

Альберт Эйнштейн был прав, утверждают астрономы, наблюдавшие гравитационное линзирование около галактики в 400 млн световых лет от нас

Реклама
Реклама

Международная группа астрономов при помощи орбитального телескопа "Хаббл" и наземного Очень Большого Телескопа с наивысшей по состоянию на 2018 год точностью проверила действенность общей теории относительности Альберта Эйнштейна за пределами нашей галактики.

Ученые показали, как расположенная "неподалеку" от нас (400 млн световых лет) галактика ESO 325-G004 выступает в роли сильнейшей гравитационной линзы, искажающей свет от находящейся прямо - и далеко - за ней другой галактики таким образом, что последняя видна в виде объекта с ярким центром и кольцами вокруг.

Это явление называется кольцами Эйнштейна.

Сравнив массу ESO 325-G004 с уровнем искажения пространства вокруг нее, астрономы обнаружили, что гравитация на таких астрономических дистанциях ведет себя так, как и предполагает теория Эйнштейна. А это, в свою очередь, отметает некоторые альтернативные теории о свойствах гравитации.

Этот снимок в максимальном разрешении и разных форматах доступен здесь.

Знаменитый ученый в свое время рассчитал, что объекты деформируют ткань пространства-времени, и свет, проходя мимо них, искажается; этот феномен называется гравитационным линзированием. Астрономам известно о сотнях таких линз, но большинство из них настолько удалены от нас, что невозможно точно измерить их массы.

Одна из самых известных линз - галактический кластер "Смалик" или "Чеширский кот":

Как сверхмассивные объекты искажают пространство-время:

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, космос, галактика, альберт эйнштейн, hubble, теория относительности
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Немецкие инженеры создали впечатляющего аквабота: видео
Общество Немецкие инженеры создали впечатляющего аквабота: видео
Ученые в США научились управлять роботом мозговыми волнами
Общество Ученые в США научились управлять роботом мозговыми волнами
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 