Ученые поняли, почему полвека назад на Луне поднялась температура

Фото: Getty Images

commenthover

Передвижение астронавтов освободило ранее скрытые слои грунта, которые стали поглощать больше солнечного света

Реклама

Реклама

Ученые провели новое исследование и предположили, что странный нагрев Луны, фиксировавшийся в 1970-х годах, был связан с передвижением по ее поверхности астронавтов, в том числе на лунном ровере. Об этом сообщает Популярная механика.

Астронавты в ходе миссий Аполлон-15 и Аполлон-17 в 1971-72 годах устанавливали приборы в грунте для измерения тепловых потоков, которые должны были помочь определить, как много тепла движется из недр Луны на поверхность, и узнать структуру и состав спутника. Приборы работали до 1977 года.

Измерения, сделанные до 1974 года, демонстрировали небольшое увеличение температур Луны в сравнении с несколькими предыдущими годами - это явление и приводило в замешательство ученых.

Исследователи из Техасского технологического университета смогли установить, что регистрировавшееся нагревание Луны продолжалось вплоть до 1977 года, то есть до завершения работы приборов. Ученые определили, что температура сильнее росла ближе к поверхности - это указывало на искусственную причину нагрева. Специалисты пришли к выводу, что нагревание было локальным феноменом - в тех местах, где активность астронавтов освободила ранее скрытые слои грунта, поглощающие больше солнечного света. Ученые полагают, что тогда Луна в районах работы миссий нагрелась приблизительно на 2−4 градуса Цельсия.