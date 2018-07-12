Ученые придумали как отказаться от испытания токсинов на животных

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Компьютеры научились вычислять токсичность химикатов точнее

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Ученые из университета Джонса Хопкинса разработали компьютерный метод выявления токсичности химических веществ, превосходящий по точности опыты на животных. ОБ этом сообщает N+1.

Система обучена на информации о более чем 866 тысячах опасных свойств распространенных в опытах химикатов. Все данные были получены в ходе многолетних опытов на животных.

Токсикологические опыты проводит большинство фармакологических, косметических и других компаний, производящих химическую продукцию: они помогают оценить безопасность вещества для использования человеком.

Подобные исследования регулируются этическими нормами отдельных учреждений, тестирование препаратов на токсичность на животных широко осуждается. По всему миру компании стараются ограничить использование животных в этапах создания своей продукции.

Большинство предпринимаемых мер были недостаточно эффективны. И в 2017 году количество использованных лабораторных животных возросло на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Новая система оценивает вероятность опасных свойств химических веществ (их токсичности при контакте, к примеру, со слезными железами) с точностью в 87% случаев. Единичный опыт с участием животного имеет точность в 57%, а повторный - 81%.