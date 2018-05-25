Ученые придумали как "включать" и "выключать" агрессию мышей

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Последствия вмешательства в работу мозга сохраняются несколько недель

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Ученые нашли способ активировать и блокировать агрессию у млекопитающих. Исследование на мышах провели ученые Каролинского института Швеции. Об этом сообщает Medicalxpress.

Исследователи заподозрили, что с агрессивным поведением связана высокая активность в относительно мало изученной группе мозговых клеток. В итоге они смогли контролировать агрессию у мышей с помощью оптогенетических техник, стимулируя или подавляя эти клетки.

Шведские ученые показали, что главную роль в запуске и организации агрессивного поведения играет группа клеток в вентральном премаммилярном ядре гипоталамуса.

Изучая самцов мышей, исследователи выяснили, что у животных, демонстрирующих агрессию при появлении новых животных, наблюдалась большая активность в нейронах этой области. Активируя их оптогенетически, то есть с помощью света, ученые смогли инициировать агрессивное поведение в ситуациях, когда у животных не было внешних раздражителей, и наоборот, прервать агрессию во время атаки.

Одно из самых удивительных следствий эксперимента заключается в том, что последствия от манипуляции нейронов в этой области длились около двух недель.