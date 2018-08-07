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07.08.2018, 00:14

Ученые разгадали тайну редких голубых алмазов

Ученые разгадали тайну редких голубых алмазов - Фото
Фото: Gemological Institute of America

Эти камни образовались примерно миллиард лет назад

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Долгое время природа происхождения драгоценных алмазов пепельно-голубого цвета оставалась тайной, однако теперь исследователи смогли пролить свет на то, откуда берутся эти удивительные камни. Об этом сообщает Популярная механика.

Экспертам голубые алмазы известны как алмазы липа IIb, это одни из самых дорогих камней в мире.

Недавняя находка - алмаз Хоупа, позволил ученым изучить редкие свойства камня: теперь они уверены, что насыщенный синий цвет обусловлен тем, что такие алмазы формируются в нижней части мантии Земли.

Алмазы типа IIb образуются, когда атомы углерода создают очень прочную связь друг с другом. Серовато-голубой цвет им придают частицы бора, которых на порядок меньше, чем соединений углерода. Эти камни образовались примерно миллиард лет назад-.

Включения бора - небольшие кусочки вещества, захваченные в процессе кристаллизации камня - можно обнаружить на невероятной глубине. Судя по всему, голубые алмазы формировались в нижней границе мантии земли, между 400 и 2900 километрами ниже поверхности. Эта глубина в четыре раза превосходит глубину формирования большинства алмазов.

17 июля сообщалось, что, исследовав недра при помощи звуковых волн, ученые выяснили, что глубоко под поверхностью Земли есть огромные запасы алмазов: суммарный вес распределенных в земной коре кристаллов этого минерала оценивается в 1 петатонну.

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Теги: алмаз, ученые
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