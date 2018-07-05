Ученые выяснили, что толкает мужчин покупать предметы роскоши

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Результаты исследования показали связь между тестостероном и желанием приобретения статусных и дорогих вещей

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Американские ученые установили связь между уровнем тестостерона в крови мужчин и приобретением дорогих и статусных вещей. Результаты исследования опубликованы на этой неделе в журнале Nature Communications.

Исследователи школы Wharton Университета Пенсильвании назначили дополнительную дозу тестостерона для 243 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, а затем попросили их посмотреть фотографии и описания пяти пар предметов, включая автомобили, часы, джинсы и куртки, и выбрать те, которые для них предпочтительнее.

Отмечается, что двум группам выдавали гель с тестостероном, но одна из групп получила плацебо.

Те, у кого был свой стабильный уровень тестостерона делали ставку на надежность и качество. А мужчины с повышенным уровнем тестостерона выразили более позитивное отношение к товарам, описанным как "улучшение статуса".

Ученые пришли к воводу, что мужчины предпочитают приобретать роскошные вещи после спортивных соревнований, в присутствии женщин или богатых товарищей, а также после значимых жизненных событий, например, развода.

Прошлые исследования не разрешили вопрос о том, что на первом месте - всплеск тестостерона или поведение мужского доминирования, сказал антрополог Университета штата Аризона Бенджамин С. Трамбл.

Это исследование, большее, чем большинство других в этой области, помогает прояснить роль тестостерона в качестве фактора поведения мужского доминирования.

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