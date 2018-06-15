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15.06.2018, 08:46

Ученые выяснили, что верующие люди живут дольше

Ученые выяснили, что верующие люди живут дольше - Фото
Фото: LIGA.net

По данным психологов из Университета штата Огайо, религиозные люди в среднем жили на четыре года дольше

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Психологи из Университета штата Огайо изучили некрологи полутора тысяч американцев и пришли к выводу: религиозные люди в среднем жили на четыре года дольше, передает Naked science.

Среди возможных причин ученые называют социальную вовлеченность верующих, их отказ от алкоголя и наркотиков, а также способность молитвы снижать воздействие стресса.

Большинство жителей Айовы исповедуют какую-либо религию. По данным опроса 2001 года, атеистами себя назвали лишь 13% жителей штата, еще 5% не определились, а все остальные оказались верующими. Чтобы узнать, сохраняется ли связь между верой и долголетием в других регионах, ученые проанализировали еще один набор данных, в который вошли 1096 некрологов, опубликованных в газетах 42 крупных городов по всей стране и также содержащих информацию о возрасте и религиозности покойного. С учетом семейного статуса и пола людей выяснилось, что религиозные американцы в среднем жили на 3,82 года дольше неверующих.

Более ранние исследования показывали, что религиозность может увеличивать срок жизни благодаря социальной вовлеченности: верующие часто работают волонтерами и выполняют многие действия совместно, например, участвуют в религиозных обрядах. Однако сопоставление двух наборов данных показало, что такие формы общения лишь отчасти объясняют эту взаимосвязь. Психологи предположили, что роль играют и другие причины: религиозные нормы, рекомендующие отказ от алкоголя и наркотиков, и полезное воздействие молитвы и других медитативных религиозных практик. Более ранние работы показывали, что молитва помогает справляться со стрессом. 

По словам ученых, эти результаты лишь предварительные, поэтому потребуются исследования с большим числом участников и учетом многих факторов, влияющих на продолжительность жизни.

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Теги: религиозность, религия, ученые, вера, долголетие, психологи
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