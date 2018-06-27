Ученые назвали напиток, который делает женщин более счастливыми

Фото: pixabay.com

commenthover

Исследования также показали, что женщины в качестве дегустаторов вина превосходят мужчин и лучше разбираются во вкусе напитка

Реклама

Реклама

Употребление белого вина позволяет женщинам чувствовать себя гораздо счастливее. Об этом свидетельствут результаты эксперимента, проведенного исследователями из Мадридского политехнического университета, передает британское издание The Sun.

Ученые провели исследование с участием более 200 женщин. Им предлагалось дегустировать образцы нескольких видов вина. После этого ученые наблюдали за эмоциональным состоянием женщин. Выяснилось, что употребление белого вина позволяет женщинам испытывать гораздо более выраженные счастливые эмоции.

"У женщин поднималось настроение, они ощущали радость и прилив сил. Совершенно противоположный эффект вызывала дегустация красного вина: после его употребления наблюдалось ощущение вины и агрессивность", - рассказали авторы эксперимента.

Также исследование показало, что женщины в качестве дегустаторов вина превосходят мужчин и лучше разбираются во вкусе напитка.

Ранее ученые из Университета Буффало (США) заявили, что самым полезным утренним напитком для мужчин и женщин является апельсиновый сок.