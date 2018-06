Ученые заметили падение уровня интеллекта - коэффициента IQ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В последние годы ученые отмечают "обратный эффект Флинна": с 1970-х годов показатель IQ жителей некоторых стран Запада постепенно снижается

После мета-анализа данных 730 тысяч призывников в Норвегии специалисты из Центра экономических исследований Рагнара Фриша пришли к неутешительному выводу, что так называемый показатель интеллекта снижается, и это, скорее всего, справедливо и для других стран. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В выборку попали призывники в возрасте 18-19 лет, а сам анализ охватывает данные с 1970 по 2009 год.

Ученые утверждают, что средний IQ для рожденных в 1962 году - около 99,5 баллов; для рожденных в 1969-м - в районе 102,3 пунктов. Но для мужчин 1989 года рождения показатель находится уже на уровне 99,4, и в следующие три года остался таким же.

Адекватно объяснить наблюдаемый феномен эконометристы не в состоянии.

По мнению авторов исследования, к стагнации и падению "уровня интеллекта" в определенных регионах могут приводить самые различные факторы - от миграции и влияния СМИ до качества питания и образования (в школах и семьях).

Эффект Флинна — статистический феномен, который выражается в постепенном повышении коэффициента интеллекта (IQ) как в отдельных странах, так и в целом по миру. Эффект представляется парадоксальным — рост наблюдался в рамках десятилетий, поэтому затруднительно объяснить его факторами эволюционно-генетического толка как буквальное «поумнение» человеческого рода.