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04.09.2018, 15:24

Ученые заявили, что дроны смогут отгонять стаи птиц от аэропортов

Ученые заявили, что дроны смогут отгонять стаи птиц от аэропортов - Фото
самолет

Специалисты создали миниатюрные беспилотники двух типов

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Дроны смогут отгонять стаи птиц от аэропортов. Об этом сообщает Naked-science.

"Новые беспилотники, управляемые специально разработанным алгоритмом, смогут действовать стаями и держать птиц в отдалении от загруженных аэропортов", - отмечается в сообщении.

Совершенно новый подход к решению этой проблемы предложили Адитья Паранжапи из Имперского колледжа Лондона и его коллеги из США и Кореи.

Ученые создали миниатюрные беспилотники двух типов: первые способны зависать на большой высоте и следить за обстановкой над аэропортом, вторые — действуют стаей и отгоняют птиц подальше. 

Для дронов второго типа разработали специальный "пастушеский" алгоритм, созданный с учетом известных законов поведения стаи и коллективной реакции птиц. Паранжапи и его коллеги уже успешно протестировали новую систему, отогнав пернатых от небольшого аэродрома близ кампуса корейского института KAIST. 

Авторы отмечают, что их система позволит сделать безопасными не только большие перегруженные аэропорты, но и может стимулировать строительство и развитие малых аэродромов, нужда в которых будет расти по мере распространения индивидуальных летающих средств передвижения.

"Она поможет защититься в случае опасного распространения инфекций, таких как птичий грипп, изолировав пернатых внутри пораженного болезнью района", - говорится в сообщении.

11 июля 2018 года туристический рейс SSV2261 Anda Air, вылетевший в 09:09 из аэропорта Киев (Жуляны) в Анталию, экстренно приземлился в аэропорту Борисполь в 11:07 из-за попадания птицы в двигатель.

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Теги: самолет, дроны, птицы
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