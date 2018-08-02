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02.08.2018, 13:33

Ученые заявили, что лемурам грозит вымирание

Ученые заявили, что лемурам грозит вымирание - Фото
Фото: gettyimages.com

Охота на лемуров ради пищи, а также для торговли животными стало серьезной угрозой, отметили специалисты

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Почти все известные виды лемуров, уникальных приматов, находятся под угрозой вымирания. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Это вывод международной группы экологов, которая провела оценку ситуации с животными.

Группа специалистов пересмотрела и сравнила последние исследования популяций лемуров и угроз их жизни, а также изучила зоны проживания.

Рус Миттермейер из благотворительной организации Global Wildlife Conservation, который возглавляет группу специалистов по приматам, говорит об "очень высоком риске вымирания уникальных лемуров Мадагаскара" и указывает на "смертельный уровень угрозы биоразнообразию в целом".

"Этот уникальный и великолепный вид из Мадагаскара является его самым большим богатством", - добавил он.

Животные сталкиваются с различными угрозами, в первую очередь разрушением их среды обитания - тропических лесов из-за так называемого подсечно-огневого земледелия, незаконными вырубками и добычей полезных ископаемых.

"Охота на лемуров ради пищи, а также для торговли животными стало серьезной угрозой их выживанию", - отмечается в сообщении.

Профессор Кристоф Швитцер из Бристольского зоологического общества является заместителем председателя Группы специалистов по приматов.

"Мы фиксируем все больше и больше случаев браконьерства лемуров. Мы также видим коммерческую охоту, вероятно, для местных ресторанов. И это новое явление для Мадагаскара - мы не видели этого в таком масштабе 15 лет назад", - подчеркнул профессор.

Есть 111 известных видов и подвидов лемуров, которые являются уникальными для Мадагаскара. Специалисты пришли к выводу, что 105 из них находятся под угрозой.

16 января 2018 года на африканском острове Мадагаскар обитали более 100 видов лемуров. Американские ученые открыли еще один вид карликовых лемуров Cheirogaleus grovesi - карликовый лемур Гровса.

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Теги: экологи, лемуры, мадагаскар, вымирание
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