Ученые заявили о сокращении крупной колонии королевских пингвинов

Крупнейшая в мире колония королевских пингвинов, которая живет на островах на юге Индийского океана, сократилась на 88% за последние 35 лет. Об этом говорится в статье исследователя Анри Ваймерскирха из университета Рошель для журнала Antarctic Science.
"За последние 35 лет колония сократилась на 88%, с 500 тыс пар до 60 тыс пар. Были изучены возможные причины этого снижения, но пока не найдены никакие истинные объяснения такого беспрецедентного снижения популяций пингвинов", - отмечается в сообщении.
Ученый использовал спутниковые снимки и данные съемки с вертолета.
Колонию на острове Кошон французского архипелага Крозе обнаружили в 1962 году. Анри Ваймерскирх решил обновить информацию о численности колонии.
Среди возможных причин уменьшения количества птиц ученые называют, Индоокеанский диполь 1997 года - температурную аномалию поверхности воды.
Считается, что часть колонии могла отколоться и переместиться. По другой версии, птицы могли заболеть, но пока точных данных об этом нет.
13 декабря 2017 года в Сингапурском зоопарке впервые за 10 лет вылупился птенец королевского пингвина.