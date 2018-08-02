Ученые заявили о сокращении крупной колонии королевских пингвинов

Фото: gettyimages.com

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Пока истинных причин резкого уменьшения численности пингвинов не называют, специалисты рассматривают несколько версий

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Крупнейшая в мире колония королевских пингвинов, которая живет на островах на юге Индийского океана, сократилась на 88% за последние 35 лет. Об этом говорится в статье исследователя Анри Ваймерскирха из университета Рошель для журнала Antarctic Science.

"За последние 35 лет колония сократилась на 88%, с 500 тыс пар до 60 тыс пар. Были изучены возможные причины этого снижения, но пока не найдены никакие истинные объяснения такого беспрецедентного снижения популяций пингвинов", - отмечается в сообщении.

Ученый использовал спутниковые снимки и данные съемки с вертолета.

Колонию на острове Кошон французского архипелага Крозе обнаружили в 1962 году. Анри Ваймерскирх решил обновить информацию о численности колонии.

Среди возможных причин уменьшения количества птиц ученые называют, Индоокеанский диполь 1997 года - температурную аномалию поверхности воды.

Считается, что часть колонии могла отколоться и переместиться. По другой версии, птицы могли заболеть, но пока точных данных об этом нет.

13 декабря 2017 года в Сингапурском зоопарке впервые за 10 лет вылупился птенец королевского пингвина.