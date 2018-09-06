"Украина о нас заботится": КПВВ Станица возобновит работу

Станица Луганская Фото: LIGA.net

commenthover

Пункт пропуска с 8 сентября перейдет на осенний режим работы

Реклама

Реклама

Единственный контрольно-пропускной пешеходный пункт пропуска в Луганской области Станица Луганская возобновляет работу 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

"В субботу, 8 сентября, состоится открытие КПВВ Станица Луганская после ремонта. По завершении работ КПВВ станет более комфортным для пересечения", - отмечается в сообщении.

Пункт пропуска переходит на осенний режим работы и будет работать с 07:00 до 18:30.

Источники LIGA.net в захваченном гибридными войсками РФ Луганске сообщили, что в городе боевики пугают якобы наступлением ВСУ после закрытия КПВВ.

"Говорят, что Станицу не откроют до 10 сентября. Постоянное давление и запугивание "наступлением", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Она добавила, что закрытие КПВВ некоторые восприняли неоднозначно. "Кто-то испугался, что закроют насовсем, адекватные сказали - "видно Украина о нас переживает и заботится", пересекать линию разграничения станет быстрее, не нужно будет стоять по 5-6 часов", - уточнила Марина.

Единственный КПВВ Станица Луганская закрыли на ремонт с 2 до 7 сентября 2018 года.

Читайте также: "Ждем освобождения". Как выживают луганчане в оккупации