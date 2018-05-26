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26.05.2018, 06:54

Украинец пытался вывезти в ОРДЛО новые iPhone и смарт-часы Apple

Украинец пытался вывезти в ОРДЛО новые iPhone и смарт-часы Apple - Фото
Фото: скриншот с видео

Подозреваемый в контрабанде вез оккупантам партию продукции Apple на сумму более 155 тысяч гривень

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Пограничники обнаружили в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Майорское в Донбассе партию телефонов iPhone, смарт-часы Apple на сумму более чем 155 тысяч гривень. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Согласно сообщению, пограничники вместе с представителями других подразделений, действуя в составе Объединенных сил, предотвратили незаконное перемещение товаров через линию разграничения.

Инцидент произошел вчера, 25 мая, во время осмотра автомобиля, когда пограничники Краматорского отряда обнаружили скрытые под обшивкой автомобиля мобильные и аксессуары в ассортименте.

Отмечается, что весь этот товар через линию разграничения пытался переместить гражданин Украины, который направлялся на временно оккупированноую Россией территорию Донбасса.

Гражданина и обнаруженный товар переданы работникам ГФС.

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Теги: Донбасс, контрабанда
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