Украинские школьники триумфально выступили на олимпиаде в Румынии

Фото: пресс-служба Министерства образования

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Украинская команда стала четвертой среди команд более ста стран, которые участвовали в международной математической олимпиаде

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Шестеро украинских школьников заняли призовые места на 59-й Международной математической олимпиаде в Румынии. Об этом сообщает Министерство образования.

В общем рейтинге украинская команда заняла четвертое место среди более 100 стран мира - после США, России и Китая.

Украинцы завоевали четыре золотые медали и две серебряные.

Золото завоевали харьковчане Роман Сарапин, Нго Нгок Тхай Шон, Илья Коваль и киевлянин Федор Юдин. Серебро привезли харьковчанка Алина Гарбузова и киевлянин Арсений Николаев.

Олимпиада проходит в два тура. В каждом из них участники решали по три задачи по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике.

За всю историю участия Украины в Олимпиаде украинцы завоевали 141 медаль, из которых 38 золотых. Никогда еще украинцы не поднимались в общем зачете выше шестого места.