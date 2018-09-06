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06.09.2018, 14:28

Украинские школьники завоевали золото на олимпиаде по информатике

Украинские школьники завоевали золото на олимпиаде по информатике - Фото
Фото - пресс-служба Минобразования

На международную олимпиаду отправились четыре украинских школьника, и все четверо заняли призовые места

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Украинская команда завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль на международной олимпиаде по информатике (OI-2018 International Olympiad in Informatics), которая с 31 августа проходит в японском городе Цукуба. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Золотую медаль получил Даниил Смельский, выпускник Полтавской областной специализованной школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов и курсов при Кременчугском педколледже им.Макаренко.

По серебряной медали завоевали София Мельник и Назарий Деньга, ученики той же Полтавской специализированной школы-интерната.

Бронза досталась Адальберту Макаровичу, выпускнику Классической гимназии Ужгородского райсовета Закарпатской области.

В международной олимпиаде по информатике участвуют около 350 детей из 87 стран. Во время основного этапа соревнований им предлагается решить и запрограммировать алгоритмические задачи. Каждый школьник работает индивидуально.

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В этом году украинские школьники завоевали две медали на международной олимпиаде по географии, триумфально выступили на олимпиаде по математике. Призовые места также заняли все участники от Украины на международной олимпиаде по химии.

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Теги: украинские школьники, олимпиада по информатике
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