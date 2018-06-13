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13.06.2018, 18:39

Украинские ученые смогут исследовать море на кораблях силовиков

Украинские ученые смогут исследовать море на кораблях силовиков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Из-за оккупации Крыма Россией исследователи лишились соответствующей инфраструктуры

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Силовые ведомства согласились предоставить украинским ученым корабли для проведения морских исследований. Об этом заявили представители водной полиции и пограничной службы во время совещания в Министерстве образования и науки по разработке концепции государственной целевой научно-технической программы восстановления морских исследований и научно-исследовательский инфраструктуры до 2023 года, передает пресс-служба МОН.

Речь шла о том, что на борту судов ученые смогут на постоянной основе делать необходимые замеры и другие исследования.

Глава директората науки МОН Дмитрий Чеберкус подчеркнул, что это решение откроет для украинских морских исследователей ряд возможностей, которых они лишились из-за оккупации Крыма Россией - флота, станций, лабораторий. 

Восстановление морских исследований в Украине - это не только вопрос научной сферы, но и вопрос защиты национальных интересов, повышения обороноспособности страны, отметил Чеберкус.

Он добавил, МОН провело конкурс научных проектов для вузов и научных учреждений министерства по новым направлением - морские исследования. Победители получат бюджетное финансирование - от 600 тыс до 3 млн грн или больше - на 2 или 3-летний научный проект.

По итогам совещания участники договорились в течение месяца создать проект еонцепции целевой программы и направить его на рассмотрение всех заинтересованных ведомств.

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Теги: исследования, ученые, исследование моря, Министерство образования и науки
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