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30.07.2018, 14:46

Украинский школьник победил на международной олимпиаде по химии

Украинский школьник победил на международной олимпиаде по химии - Фото
Фото: пресс-служба МОН

"Золото", 6 серебряных и 2 бронзовые медали взяли школьники на международных олимпиадах по химии и физике. Ездили 9 участников - все они с наградами

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Украинский школьник Кирилл Данилейко стал победителем международной олимпиады по химии, которая проходила 19-29 июля в Чехии и Словакии. Об этом пишет пресс-служба министерства образования и науки.

Одиннадцатиклассник из Кременчуга стал первым среди более чем 300 конкурентов из 76 стран мира.

Кроме того, его коллеги по команде, также одиннадцатиклассники, завоевали три серебряные награды - это харьковчане Ольга Ващенко и Дмитрий Царенко, а также львовянин Артем Янчак.

Трое украинских школьников взяли "серебро" на международной олимпиаде по физике в Лиссабоне: Сергей Крыгин и Иван Ридкокаша, оба из Харькова, а также одессит Александр Сулима. Олег Кузык и Назарий Фортуна из Львова привезли домой "бронзу". В этой олимпиаде принимали участие около 400 школьников из 90 стран.

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Соревнования проходили в два тура - теоретический и практический. Во время первого участники решали задачи, а во время второго выполняли лабораторную работу.

Ранее украинские школьники заняли 4 место на международной олимпиаде по математике и завоевали "серебро" с "бронзой" на олимпиаде по биологии.

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Теги: школа, школьная олимпиада, победитель, химия, кирилл данилейко
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