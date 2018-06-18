Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 09:35

Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев” в США

Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев” в США - Фото
Валентин Фречка (фото - ukrainian.voanews.com)

В олимпиаде приняли участие более 1300 человек

Реклама
Реклама

Украинский школьник Валентин Фречка, который нашел способ изготавливать бумагу из опавших листьев, получил золото на "Олимпиаде гениев" в США, в которой приняли участие ученики из разных стран в нескольких категориях. Об этом сообщает Голос Америки.

"В этом году было более 1300 участников, команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек", - сказал Фречка.

По его словам, еще двое украинских школьников заняли четвертые места и еще двое получили бронзу. Валентина Фречку пригласили на международную выставку в Южной Корее.

"К участию в олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины", - говорится на официальном сайте.

"Олимпиада гениев" (GENIUS Olympiad) способствует глобальному пониманию экологических проблем и устойчивого развития благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайна и развития бизнеса.

В июле 2017 года на международных олимпиадах украинские школьники получили три золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей на трех международных олимпиадах - по химии, математике и физике.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, валентин фречка, олимпиада гениев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В школе Джорджии на выпускном произошла стрельба: один погибший
Мир В школе Джорджии на выпускном произошла стрельба: один погибший
Если игнорировать химатаки, то новые будут рядом с нами - Хейли
Мир Если игнорировать химатаки, то новые будут рядом с нами - Хейли
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 