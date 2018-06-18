Украинский школьник победил на "Олимпиаде гениев” в США

Валентин Фречка (фото - ukrainian.voanews.com)

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В олимпиаде приняли участие более 1300 человек

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Украинский школьник Валентин Фречка, который нашел способ изготавливать бумагу из опавших листьев, получил золото на "Олимпиаде гениев" в США, в которой приняли участие ученики из разных стран в нескольких категориях. Об этом сообщает Голос Америки.

"В этом году было более 1300 участников, команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек", - сказал Фречка.

По его словам, еще двое украинских школьников заняли четвертые места и еще двое получили бронзу. Валентина Фречку пригласили на международную выставку в Южной Корее.

"К участию в олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины", - говорится на официальном сайте.

"Олимпиада гениев" (GENIUS Olympiad) способствует глобальному пониманию экологических проблем и устойчивого развития благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайна и развития бизнеса.

В июле 2017 года на международных олимпиадах украинские школьники получили три золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей на трех международных олимпиадах - по химии, математике и физике.