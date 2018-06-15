Украину накроют ливни с грозами и шквалы: карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, в восьми областях пройдет сильный дождь

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Сегодня, 15 июня, на большинстве территории страны ожидается ухудшение погодных условий, пройдут дожди с грозами, . Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"15 июня в западных, Житомирской, Винницкой областях - грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град, ухудшение погодных условий, пройдут дожди с грозами. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди", - отметили в пресс-службе.

16 июня дожди и грозы ожидаются в центре, на севере страны. На западе будет до +25 градусов, востоке +30 градусов, севере +27 градусов, юге +32 градуса. В Киеве воздух прогреется до +27 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

14 июня 2018 года в Киевскую телевышку во время грозы попала молния.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.