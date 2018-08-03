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Боты:
03.08.2018, 10:55

Уличная еда и отравления: Ульяна Супрун дала советы

Уличная еда и отравления: Ульяна Супрун дала советы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Хот-доги, пирожки с беляшами всегда являются потенциально опасными для здоровья, отметила чиновник

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила, что летом из-за высоких температур возрастает риск отравиться уличной едой: шаурмой, хот-догами, беляшами, фас-фудами. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Случаи с киевской шаурмой - красноречивое тому подтверждение. Сейчас лабораторные исследования указывают, что причиной отравления этой шаурмой, вероятнее всего, была сальмонелла", - отметила Супрун.

По ее словам, всего в Украине за последние полгода острыми кишечными инфекциями, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравления грибами, - ред.) заболели 47 тыс 256 человек, (сальмонеллезными инфекциями более трех тысяч, - ред.)

"Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно приобрести в киоске или уличной ярмарке, всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего, из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза", - подчеркнула Супрун.

Она советует не пренебрегать такими правилами:

- есть хоть минимальное сомнение по соблюдению санитарных норм и правил хранения пищи в месте, где ее покупаете, то воздержитесь от нее;

- класть эти продукты в корзину уже после остальных продуктов, которые вы хотите приобрести;

- не оставлять готовую еду на столе дольше, чем на два часа, если пища осталась после пикника - ее не стоит хранить "на потом".

 В Киеве после употребления шаурмы отравились 83 человека, из них - 12 детей по состоянию на 2 августа 2018 года.

 

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Теги: Супрун Ульяна, отравление, шаурма, фаст-фуды
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