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23.07.2018, 12:35

Ульяна Супрун объяснила, как можно предотвратить развитие рака

Ульяна Супрун объяснила, как можно предотвратить развитие рака - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о министра здравоохранения отметила, что важно регулярно проходить обследование

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Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Об этом сообщила у себя в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин.  "Зато каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях", - уточнила Супрун.

Она добавила, что критически важно, чтобы все регулярно проходили обследование.

Супрун советует женщинам 20 до 29 лет проходить клиническое обследование молочных желез - один раз в год, цитологическую диагностику (ПАП-тест) рака шейки матки - с 21 года, один раз в три года.

И.о. министра здравоохранения напомнила, что женщинам от 30 до 39 лет, кроме клинического обследования молочных желез один раз в год, необходимо проводит цитологическое диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) - один раз в пять лет. Женщинам от 40 до 49 лет нужно проходить клиническое обследование молочных желез - один раз в год, маммографию - один раз в два года; цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) - один раз в пять лет.

От 50 лет нужна дополнительно колоноскопия - один раз в пять лет. Мужчинам от 40 до 49 лет необходимо обследоваться у уролога один раз в год, от 50 лет дополнительно проходить колоноскопию - один раз в пять лет.

Супрун заявляла, что чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи.

 

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Теги: ульяна супрун, рак, обследование
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